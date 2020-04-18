Хоакина Феникса хотели снять в роли Бэтмена еще в начале 2000-х годов

Американский кинорежиссер Даррен Аронофски заявил, что предлагал в начале 2000-х снять фильм про Бэтмена, где главную роль должен был сыграть актер Хоакин Феникс, однако его вкусы и кинокомпании на актера разошлись. Об этом режиссер рассказал Empire.

По словам Аронофски, концерн по производству фильмов Warner Bros. обратился к нему после успеха картины «Реквием по мечте». Его просили представить версию истории Брюса Уэйна. Но кинокомпании не понравилась идея режиссера снять в главной роли Феникса. В конечном итоге проект отдали Кристоферу Нолану, который в 2005 году он реализовал с актером Кристаном Бейлом.

«Бэтмен», которого я написал, определенно отличался от того, что они сделали», — поделился Аронофски.

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