Режиссер сериала «Зулейха открывает глаза» ответил на критику

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Режиссер сериала «Зулейха открывает глаза» Егор Анашкин ответил на критику своего проекта, передает ТАСС.

По его словам, рассказанная в сериале история не имеет отношения к политике. «Те, кто сейчас, увидев фрагмент, пытается судить о целом, — мне кажется, это неправильно и несправедливо, потому что наша история — история о прощении, о том, как простая татарская женщина нашла в себе силы и мужество простить своего врага, полюбить его и продолжить жить дальше. Жить бесконечно негативом — это ужасно», — сказал Анашкин, призвав оппонентов отпустить прошлое и порадовавшись, что сериал не оставляет зрителей равнодушными.

Ранее партия «Коммунисты России» потребовала прекращения показа сериала, а исполнительница главной роли Чулпан Хаматова пожаловалась на травлю.

В основу сюжета сериала «Зулейха открывает глаза» легла одноименная книга Гузель Яхиной. По сюжету, зимой 1930 года у татарской крестьянки Зулейхи убивают мужа, а ее саму ссылают в Сибирь. Роман был опубликован в 2015 году, получил литературные премии «Большая книга», «Книга года» и «Ясная поляна». Переведен на 34 языка мира.

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