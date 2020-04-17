Два сотрудника московского театра Вахтангова заразились коронавирусом
Два сотрудника технических служб Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова заразились коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора театра Кирилла Крока.
Уточняется, что 12 апреля в театре было проведено тестирование 40 сотрудников технических служб, которых предлагалось задействовать в подготовке к проведению ремонтных работ на Основной сцене.
«Во вторник, 14 апреля, когда результаты тестирования стали известны, у двух сотрудников была обнаружена бессимптомная болезнь, вызванная коронавирусом», — рассказал Крок.
Он добавил, что сотрудники сразу же были отправлены на домашний карантин.
Кроме того, директор театра отметил, что все артисты и другие работники Вахтанговского театра находятся в самоизоляции, а «творческая жизнь театра» проходит в режиме онлайн.