Два сотрудника московского театра Вахтангова заразились коронавирусом

<img src="//img.gazeta.ru/files3/107/13049107/RIAN_6220883.HR-pic905-895x505-49044.jpg">

Два сотрудника технических служб Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова заразились коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора театра Кирилла Крока.

Уточняется, что 12 апреля в театре было проведено тестирование 40 сотрудников технических служб, которых предлагалось задействовать в подготовке к проведению ремонтных работ на Основной сцене.

«Во вторник, 14 апреля, когда результаты тестирования стали известны, у двух сотрудников была обнаружена бессимптомная болезнь, вызванная коронавирусом», — рассказал Крок.

Он добавил, что сотрудники сразу же были отправлены на домашний карантин.

Кроме того, директор театра отметил, что все артисты и другие работники Вахтанговского театра находятся в самоизоляции, а «творческая жизнь театра» проходит в режиме онлайн.