Боярского оштрафовали за неправильную парковку

Народный артист РСФСР Михаил Боярский получил штраф за неправильную парковку, передает Telegram-канал «Mash на Мойке» со ссылкой на собственный источник.

Сообщается, что штраф размером 3 тыс. руб. Боярскому выписали в начале апреля, однако он до сих пор не оплачен.

Ранее о неправильной парковке Боярского неоднократно сообщали очевидцы, однако до этого случая артиста не штрафовали.

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