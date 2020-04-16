Боярского оштрафовали за неправильную парковку
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Народный артист РСФСР Михаил Боярский получил штраф за неправильную парковку, передает Telegram-канал «Mash на Мойке» со ссылкой на собственный источник.
Сообщается, что штраф размером 3 тыс. руб. Боярскому выписали в начале апреля, однако он до сих пор не оплачен.
Ранее о неправильной парковке Боярского неоднократно сообщали очевидцы, однако до этого случая артиста не штрафовали.
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