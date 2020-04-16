Звезда «Утомленных солнцем-2» избила дочь-подростка, пишут СМИ

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Заслуженная артистка России Вера Воронкова избила 13-летнюю дочь, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник.

Утверждается, что звезда сериала «Год культуры» и фильма «Утомленные солнцем-2» нанесла девочке побои из-за того, что дочь спрятала от нее алкоголь.

Сейчас, сообщает источник издания, подросток находится в больнице с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, ушибом грудной клетки и живота.

Сама Вера Воронкова пока сообщения о побоях не комментировала.

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