СМИ узнали о переводе Надежды Бабкиной из Коммунарки

Певицу Надежду Бабкину перевели из больницы в Коммунарке в госпиталь имени Вишневского в Красногорске, сообщает mk.ru.

По данным издания, певица сама пожелала изменить место лечения и выбрала военный госпиталь, в котором ранее лечились известные российские артисты и политики. В число тех, кто проходил лечение в госпитале имени Вишневского, входят Иосиф Кобзон, Лидия Федосеева-Шукшина и другие.

В госпитале для Бабкиной была выделена отдельная палата, пишет mk.ru.

Народную артистку РСФСР, руководителя театра «Русская песня» Надежду Бабкину госпитализировали с пневмонией в одну из столичных клиник 6 апреля.

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