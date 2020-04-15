Тамара Гвердцители сдала тест на коронавирус

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Продюсер певицы Тамары Гвердцители Сергей Пудовкин рассказал о том, что певица сдала тест на коронавирус перед концертом-марафоном «Мы вместе» в Большом театре 11 апреля.

Он подчеркнул, что меры предосторожности в театре соблюдались безукоризненно, перед мероприятием тесты на коронавирус сдали 920 человек, у некоторых из них вирус нашли. «Брали и у Тамары тоже. Проверили всех – телевизионщиков, техников, волонтеров, других работников, которые были задействованы», — цитирует Пудовкина «Московский комсомолец».

Новый тест Гвердцители сдавать не собирается.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 24 490 случаев заражения коронавирусом нового типа, в мире — 2 млн.

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