В больнице назвали состояние Надежды Бабкиной тяжелым
Источник в больнице, где проходит лечение от пневмонии певица Надежда Бабкина, в беседе с изданием «Стархит» рассказал о прогнозах относительно здоровья артистки.
По словам инсайдера, Бабкина по-прежнему подключена к аппаратам и считается тяжелой реанимационной больной. «С персоналом общается исключительно жестами. Другой возможности просто нет, потому что со 2-го апреля она на искусственной вентиляции легких – в шею вставлена трубка, и питание осуществляется через зонд», — утверждают в больнице.
При этом отрицательной динамики у пациентки не наблюдается: объем поражения легких не увеличивается и составляет больше 60%.
Народную артистку РСФСР, руководителя театра «Русская песня» Надежду Бабкину госпитализировали с пневмонией в одну из столичных клиник 6 апреля.
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