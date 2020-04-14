В больнице назвали состояние Надежды Бабкиной тяжелым

<img src="//img.gazeta.ru/files3/177/13039177/RIAN_5991063.HR-pic905-895x505-45386.jpg">

Источник в больнице, где проходит лечение от пневмонии певица Надежда Бабкина, в беседе с изданием «Стархит» рассказал о прогнозах относительно здоровья артистки.

По словам инсайдера, Бабкина по-прежнему подключена к аппаратам и считается тяжелой реанимационной больной. «С персоналом общается исключительно жестами. Другой возможности просто нет, потому что со 2-го апреля она на искусственной вентиляции легких – в шею вставлена трубка, и питание осуществляется через зонд», — утверждают в больнице.

При этом отрицательной динамики у пациентки не наблюдается: объем поражения легких не увеличивается и составляет больше 60%.

Народную артистку РСФСР, руководителя театра «Русская песня» Надежду Бабкину госпитализировали с пневмонией в одну из столичных клиник 6 апреля.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Надежда Бабкина мечтает о жареной картошке после выхода из комы

— Надежду Бабкину вывели из искусственной комы

— Укупник рассказал, почему обвинил Лещенко в «заражении» Бабкиной