Продюсер «Ласкового мая» рассказал о лечении Булановой

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Продюсер поп-группы «Ласковый май» Андрей Разин рассказал о состоянии госпитализированной певицы Татьяны Булановой.

Он утверждает, что певица вышла с ним на связь и уже чувствует себя лучше.

«Она находится сейчас в лучшем кардиологическом центре Санкт-Петербурга, и врачи делают все возможное, чтобы как можно быстрее Таня вернулась в строй», — рассказал Разин в Instagram, пожелав подруге здоровья.

Татьяна Буланова была госпитализирована 11 апреля. Концертный директор Булановой рассказывал, что у нее диагностировали предынсультное состояние.

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