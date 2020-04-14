Продюсер «Ласкового мая» рассказал о лечении Булановой
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Продюсер поп-группы «Ласковый май» Андрей Разин рассказал о состоянии госпитализированной певицы Татьяны Булановой.
Он утверждает, что певица вышла с ним на связь и уже чувствует себя лучше.
«Она находится сейчас в лучшем кардиологическом центре Санкт-Петербурга, и врачи делают все возможное, чтобы как можно быстрее Таня вернулась в строй», — рассказал Разин в Instagram, пожелав подруге здоровья.
Татьяна Буланова была госпитализирована 11 апреля. Концертный директор Булановой рассказывал, что у нее диагностировали предынсультное состояние.
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