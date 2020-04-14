Путин инициировал господдержку мультсериала об эволюции
Президент России Владимир Путин поручил правительству к 15 июня представить предложения о государственной поддержке создания мультсериала для детей, посвященного эволюции, передает ТАСС со ссылкой на перечень поручений главы государства по итогам встречи с общественностью в Череповце 4 февраля.
Производством сериала займется научно-просветительский портал «Антропогенез.ру».
Также президент поставил кабмину задачу представить в целом предложения о дополнительных мерах и источниках господдержки популяризации науки. В частности, это касается просветительских мультфильмов и кино и их распространения среди детей и молодежи с участием федеральных телеканалов.
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