Путин инициировал господдержку мультсериала об эволюции

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Президент России Владимир Путин поручил правительству к 15 июня представить предложения о государственной поддержке создания мультсериала для детей, посвященного эволюции, передает ТАСС со ссылкой на перечень поручений главы государства по итогам встречи с общественностью в Череповце 4 февраля.

Производством сериала займется научно-просветительский портал «Антропогенез.ру».

Также президент поставил кабмину задачу представить в целом предложения о дополнительных мерах и источниках господдержки популяризации науки. В частности, это касается просветительских мультфильмов и кино и их распространения среди детей и молодежи с участием федеральных телеканалов.

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