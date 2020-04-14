Большой театр покажет онлайн спектакли «золотого фонда»

<img src="//img.gazeta.ru/files3/693/13030693/ecfc25fc85ecec33610b26260b22987d-pic905-895x505-37116.jpg">

Государственный академический Большой театр России (ГАБТ) и Google продолжат трансляции спектаклей «золотого фонда» театра на YouTube, передает ТАСС.

C 15 апреля до 11 мая зрители впервые увидят онлайн записи балетов «Спартак», »Дон Кихот», «Герой нашего времени», «Светлый ручей» и «Корсар», опер «Катерина Измайлова» и «Садко», а также концерт солистов оперы, посвященный 175-летию со дня рождения Николая Римского-Корсакова. «Поскольку работу театра в нормальном режиме мы пока восстановить не можем, а наши любимые зрители вынуждены находиться в самоизоляции, мы приняли решение продолжить трансляции наших спектаклей в интернете. «Особо хочу сказать о двух событиях, двух юбилеях, которые мы отметим виртуально. Балет «Спартак» в постановке Юрия Григоровича мы покажем 18 апреля — в день, когда народному артисту СССР Владимиру Васильеву — первому исполнителю партии Спартака — исполнится 80 лет», — отметил гендиректор театра Владимир Урин, также порекомендовав посмотреть «Садко».

Решение продолжить трансляции связано с продлением режима самоизоляции из-за пандемии коронавируса. Каждый спектакль начинается в 19:00 по московскому времени и останется в сети на 24 часа.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Свыше 30 сотрудников Большого театра заразились коронавирусом

— Машков, Миронов и Петров поблагодарили врачей в прямом эфире из Большого

— Боярский и Гвердцители споют со сцены пустого Большого