Свыше 30 сотрудников Большого театра заразились коронавирусом
Коронавирус нового типа подхватили 34 сотрудника Большого театра, передает ТАСС со ссылкой на гендиректора культурного учреждения Владимира Урина.
По его словам, они были отстранены от работы и отправлены на карантин. Эти работники театра повторно сдадут тесты на коронавирусную инфекцию во вторник или среду.
В свою очередь, принадлежащее Григорию Березкину РБК также сообщает, что у нескольких сотрудников Большого театра обнаружили COVID-19.
«У нескольких человек тест оказался положительным», — сказал представитель театра.
Он добавил, что у них не было внешних признаков заболевания — кашля, высокой температуры.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
В России COVID-19 заразились более 18,3 тыс. человек, вылечились более 1,4 тыс. пациентов.
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