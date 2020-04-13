Вован и Лексус поговорили с Билли Айлиш о России от имени Греты Тунберг

Российские пранкеры Вован и Лексус позвонили американкой певице Билли Айлиш и поговорили с ней о России от имени эко-активистки Греты Тунберг и ее отца Сванте. Ролик они выложили на YouTube-канале.

Пранкеры взяли номер телефона мамы исполнительницы у голливудского актера Вуди Харрельсона, с которым Вован и Лексус также поговорили от имени Тунберг. Они позвонили по номеру, и мама Айлиш связала их с дочкой.

В разговоре с Билли они заявили, что «Грету» пригласили в Россию и спросили, понравилось ли ей Москва. В ответ на это Айлиш рассказала, что не успела хорошо посмотреть город, так как пробыла в Москве всего три дня. В целом о столице России у нее остались хорошие воспоминания. Кроме того, певица призналась, что ей понравился российский телеведущий Иван Ургант.

«Комик [Ургант] был одним из самых приятных людей из всех, что я когда-либо встречала, даже в США», — ответила Айлиш.

Она пожаловалась, что зачастую люди сначала кажутся милыми, но на самом деле это не так, но Ургант был по-настоящему милым.

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