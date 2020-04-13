Татьяне Булановой придется провести в больнице еще неделю

Концертный директор певицы Татьяны Булановой Лариса Рассказова рассказала о состоянии госпитализированной артистки.
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По словам Рассказовой, певица чувствует себя хорошо, но пробудет в больнице еще около недели. «У нее было такое предынсультное состояние, и она сейчас под наблюдением врачей, поэтому пока сложно говорить. Пока она на обследовании», — цитирует представительницу певицы РИА «Новости».

Пока врачи не говорят о выписке Булановой.

Татьяна Буланова была госпитализирована 11 апреля.

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