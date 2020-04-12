Сергей Шнуров и Вин Дизель в Okko скрасят день россиян на самоизоляции

Онлайн-кинотеатр Okko анонсировал программу на понедельник, 13 апреля.

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров и генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова проведут онлайн-экскурсию «Третьяковка со Шнуром». Музыкант расскажет о своих любимых произведениях искусства, а Трегулова поделится любопытными фактами о шедеврах мировой живописи авторства великих русских художников. В программу войдут рассказы о всем знакомых с детства картинах «Не ждали» Ильи Репина, «Явление Христа народу» Александра Иванова, «Демон» Михаила Врубеля и других. Продолжительность экскурсии составит час.

Кроме того, в этот же день в Okko состоится премьера третьего сезона популярного сериала «Убивая Еву» с Джуди Комер и Сандрой О, получившей «Золотой глобус» в прошлом году, в главных ролях. Необычное с долей черного юмора противостояние наемной убийцы Вилланель и агента MI6 стало одним из главных телевизионных событий последних двух лет. Первым сезоном заведовала создательница «Дряни» Фиби Уоллер-Бридж. Последующими занимались разные шоураннеры, но неизменно — женщины. Третий сезон снимался под началом одной из авторов сериала «Видеть» с Джейсоном Момоа — Сюзанной Хиткот.

В бесплатной подписке «Когда мы дома» представлены образовательные и оздоровительные проекты для всей семьи. День можно начать с комплекса упражнений на растяжку в проекте «Фитнес против вируса» или научно-популярной лекции филолога Марии Штейнман из коллекции «Все про все» о жанрах фэнтези и научной фантастики. А по урокам кулинарного класса «Готовим дома с Novikov School» — приготовить на обед изысканное карпаччо из говядины.

Вечер скрасит просмотр кинокомикса «Бладшот». Герой Вина Дизеля был воскрешен учеными с помощью нанороботов и превратился в суперсолдата с мгновенной регенерацией. «Бладшот» стал последней крупной кинопремьерой перед объявлением усиленных мер по борьбе с коронавирусом в большинстве стран мира. В планы авторов входило создание франшизы из минимум пяти картин, однако совсем скудные сборы в связи с массовым закрытием кинотеатров нанесли серьезный удар по проекту.

А дети с удовольствием послушают «Сказки на ночь» — коллекцию аудиосказок в прочтении известных писателей, актеров, режиссеров. Подписчики смогут ознакомиться с фольклором Мордовии, Дагестана, Тувы и других республик.

Что ждет подписчиков Okko на этой неделе, можно узнать в подробном материале «Газеты.Ru»

Мультимедийный сервис Okko стартовал в 2011 году. Проект представлен на платформах Smart TV, IOS и Android, Apple TV, PlayStation 4 и на сайте. В числе подписок — сериалы «Амедиатека» и START, подборки российского кино и мировых блокбастеров, артхаус и детский контент.