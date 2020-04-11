Свыше 4 млн человек посмотрели онлайн-концерт Little Big

Онлайн-концерт музыкальной группы Little Big в «Яндекс.Эфире» посмотрели более четырех млн человек.

Участники коллектива отметили, что в их жизни опыт онлайн-концерта впервые, но они им довольны.

Выступление Little Big длилось 1,5 часа, в конце музыканты исполнили песню Uno, с которой должны были принять участие в международном конкурсе «Евровидение-2020».

В конце трансляции артисты призвали слушателей оставаться дома и придерживаться правил самоизоляции для сохранения своего здоровья.

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