Машков, Миронов и Петров поблагодарили врачей в прямом эфире из Большого
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Актеры и музыканты самых разных стилей и направлений в ходе прямого эфира канала «Россия 1» из Большого театра в субботу вечером выразили благодарность всем медработникам, задействованным в борьбе против коронавируса, а также волонтерам.
Телекомпания транслирует акцию «Мы вместе», ведущими которой стали Андрей Малахов и Дарья Златопольская.
Концерт проходит без зрителей в самом Большом, но по телевидению его могут смотреть миллионы человек.
На прямую связь с Большим театром выходил главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко.
Открыл концерт Николай Расторгуев.
В меропрятии принимали участие помимо прочих актеры Александр Петров, Евгений Петров, Владимир Машков и многие другие.