Машков, Миронов и Петров поблагодарили врачей в прямом эфире из Большого

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Актеры и музыканты самых разных стилей и направлений в ходе прямого эфира канала «Россия 1» из Большого театра в субботу вечером выразили благодарность всем медработникам, задействованным в борьбе против коронавируса, а также волонтерам.

Телекомпания транслирует акцию «Мы вместе», ведущими которой стали Андрей Малахов и Дарья Златопольская.

Концерт проходит без зрителей в самом Большом, но по телевидению его могут смотреть миллионы человек.

На прямую связь с Большим театром выходил главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко.

Открыл концерт Николай Расторгуев.

В меропрятии принимали участие помимо прочих актеры Александр Петров, Евгений Петров, Владимир Машков и многие другие.