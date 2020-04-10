Врачи подтвердили смерть рэперши Чинны Роджерс от передозировки наркотиков
close
Модель и рэперша Чинна Роджерс действительно скончалась от случайной передозировки наркотиков, сообщает Inquirer со ссылкой на департамент общественного здравоохранения штата Филадельфия.
Девушку нашли без сознания 8 апреля в ее квартире в Филадельфии. Ранее она признавалась, что борется с наркотической зависимостью.
В 14 лет Чинна начала карьеру модели и появлялась на подиуме в показах DKNY. В 15 она познакомилась с рэпером A$AP Yams и начала музыкальную карьеру. Сам A$AP Yams погиб от передозировки наркотиков в возрасте 26 лет в 2015 году.
У Чинны остались отец, два брата и сестра. Мать артистки скончалась в 2017 году.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— 25-летняя рэперша Чинна Роджерс могла умереть от передозировки наркотиков