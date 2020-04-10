Врачи подтвердили смерть рэперши Чинны Роджерс от передозировки наркотиков

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Модель и рэперша Чинна Роджерс действительно скончалась от случайной передозировки наркотиков, сообщает Inquirer со ссылкой на департамент общественного здравоохранения штата Филадельфия.

Девушку нашли без сознания 8 апреля в ее квартире в Филадельфии. Ранее она признавалась, что борется с наркотической зависимостью.

В 14 лет Чинна начала карьеру модели и появлялась на подиуме в показах DKNY. В 15 она познакомилась с рэпером A$AP Yams и начала музыкальную карьеру. Сам A$AP Yams погиб от передозировки наркотиков в возрасте 26 лет в 2015 году.

У Чинны остались отец, два брата и сестра. Мать артистки скончалась в 2017 году.

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