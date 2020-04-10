Разин предрек Пугачевой и Галкину нищету

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин у себя в Instagram рассказал о снижении заработков звезд на фоне пандемии коронавируса.

По его словам, российские звезды не платят налогов. «Единственное, скажу, как продюсер, что если эта ситуация с карантином продолжится еще полгода, то боюсь, что Филипп Киркоров, Алла Пугачева, Максим Галкин и многие другие будут продавать свои вещи с аукционов для коллекционеров, потому что жить им будет скоро не на что», — предрек нищету знаменитостям он.

Ранее звездам во всем мире пришлось отказаться от гастролей и соблюдать режим самоизоляции из-за COVID-19.

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