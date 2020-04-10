Муцениеце пожаловалась на побои от Прилучного
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Актриса Агата Муцениеце в Instagram пожаловалась на супруга Павла Прилучного.
По словам Муцениеце, муж избил ее и выгнал из дома с детьми, выбросив ее телефон. «Паша забрал мой телефон, выбросил его на улицу, он довел детей до слез, он поднимал на меня руку. Он в неадеквате», — цитирует актрису Mash.
Звезда «Мажора» Прилучный пока не комментировал обвинения в свой адрес.
О разводе актерской пары стало известно в феврале 2020 года.
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