Муцениеце пожаловалась на побои от Прилучного

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Актриса Агата Муцениеце в Instagram пожаловалась на супруга Павла Прилучного.

По словам Муцениеце, муж избил ее и выгнал из дома с детьми, выбросив ее телефон. «Паша забрал мой телефон, выбросил его на улицу, он довел детей до слез, он поднимал на меня руку. Он в неадеквате», — цитирует актрису Mash.

Звезда «Мажора» Прилучный пока не комментировал обвинения в свой адрес.

О разводе актерской пары стало известно в феврале 2020 года.

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