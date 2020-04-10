Слушающие классику студенты сдают экзамены лучше

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Слушающие перед экзаменами классическую музыку студенты лучше справляются с заданиями, передает Technology Networks со ссылкой на исследование ученых из Национального научного фонда США и университета Бейлора.

В исследовании приняли участие 50 учащихся в возрасте от 18 до 33 лет. Во время онлайн-лекции они слушали отрывки из первой части «Лунной сонаты» Бетховена, «Весну» из цикла концертов «Времена года» Вивальди и Ноктюрн ми-бемоль мажор Шопена. Позже ученые наблюдали за фазами их сна и во время глубокого сна на 15 минут контрольной группе студентов включали классическую музыку, а остальным — белый шум. Такая продолжительность музыки связана с длительностью фазы глубокого сна.

Ученые признались, что исключили джаз и поп-музыку из-за того, что они могли мешать восприятию информации, а звуки природы — из-за того, что их легко игнорировать.

В результате прослушивавшие классическую музыку студенты на следующий день сдали экзамены на 18% лучше.

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