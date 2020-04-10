Десять фильмов и 700 часов съемок «Дау» будут доступны онлайн

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Проект «‎Дау»‎ будет доступен онлайн с середины апреля 2020 года, передает «Искусство кино» со ссылкой на заявление режиссера Ильи Хржановского.

Первыми выйдут два из десяти фильмов проекта — «‎Дегенерация»‎ и «‎Наташа». Их показывали на Берлинском кинофестивале в 2020 году. Позже опубликуют другие фильмы, а также сериалы, тексты о «Дау» и 700 часов отснятого хронометража.

В онлайн попадут версии, переделанные режиссером после премьеры в Париже в 2019 году.

Хржановский работал над «Дау» 12 лет. В ноябре 2019 года Минкульт не выдал прокатные удостоверения фильмам «Дау. Наташа», «Дау. Новый человек», «Дау. Нора Сын», «Дау. Саша Валера» из-за обнаруженной в них пропаганды порнографии.

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