Десять фильмов и 700 часов съемок «Дау» будут доступны онлайн
Проект «Дау» будет доступен онлайн с середины апреля 2020 года, передает «Искусство кино» со ссылкой на заявление режиссера Ильи Хржановского.
Первыми выйдут два из десяти фильмов проекта — «Дегенерация» и «Наташа». Их показывали на Берлинском кинофестивале в 2020 году. Позже опубликуют другие фильмы, а также сериалы, тексты о «Дау» и 700 часов отснятого хронометража.
В онлайн попадут версии, переделанные режиссером после премьеры в Париже в 2019 году.
Хржановский работал над «Дау» 12 лет. В ноябре 2019 года Минкульт не выдал прокатные удостоверения фильмам «Дау. Наташа», «Дау. Новый человек», «Дау. Нора Сын», «Дау. Саша Валера» из-за обнаруженной в них пропаганды порнографии.
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