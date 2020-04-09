Эрмитаж рассказал о жизни музейных котов во время самоизоляции

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Эрмитаж снял видеоролик об «обычной жизни» музейных котов в то время, когда здание закрыто для посетителей.

В настоящее время эрмитажные коты находятся под присмотром службы музейной безопасности. За животными присматривают, гладят их и кормят, а иногда даже дают всякие вкусности. После окончания карантина все желающие смогут бесплатно забрать себе любого понравившегося кота.

«Если вы, посмотрев это видео, понимаете, что не сможете жить без этих чудесных мордашек — пишите нам <...> Вы можете связаться с ответственными работниками, пройти собеседование и забрать к себе настоящего эрмитажного кота», — сообщает музей.

В Эрмитаже живут более 50 котов и кошек. История появления котов во французском музее начинается со времен Петра Великого, он привез из Голландии питомца и поселил в Зимнем дворце. Позже Екатерина II присвоила кошкам официальный статус охранников картинной галереи.

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