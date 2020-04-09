Актрисы «Секса в большом городе» поблагодарили медиков Нью-Йорка за работу

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Актрисы (Сара Джессика Паркер, Ким Кэтролл, Синтия Никсон, Кристин Дэвис и другие), сыгравшие в нашумевшем сериале «Секс в большом городе», записали совместный подкаст, в котором поблагодарили медиков Нью-Йорка за борьбу с коронавирусом, сообщает ENews.

Изначально планировались, что героини сериала запишут подкаст и порадуют поклонницу, которая работает с зараженными коронавирусом в отделении интенсивной терапии госпиталя New York Presbyterian-Weill Cornell. Однако актрисы выразили слова благодарности всем врачам и медсестрам города, которые сдерживают пандемию.

«Я знаю, насколько удивительна ваша больница, вы спасли жизнь моей матери, когда у нее случился сердечный приступ в 2001 году. Спасибо за то, что вы делаете», — сказал Синтия Никсон.

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