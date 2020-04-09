Стас Михайлов раскрыл результат теста на коронавирус
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Эстрадный исполнитель Стас Михайлов в Instagram рассказал, что переболел двусторонней пневмонией.
Он также признался, что сделал несколько тестов на коронавирус. «У меня четыре теста отрицательные на COVID-19. Но, тем не менее, двусторонняя пневмония, которой болеют сейчас очень многие... » — рассказал о госпитализации Михайлов.
Сейчас артист находится дома и соблюдает режим самоизоляции.
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