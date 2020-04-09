Лолита «подрезала глаза» во время самоизоляции
close
Певица Лолита Милявская в новом выпуске шоу «Вечерний Ургант» призналась, что во время самоизоляции сделала пластическую операцию.
По словам звезды, она «подрезала глаза». «Это было запланировано. Когда все выходили в прямой эфир, я просто засела, чтобы восстановиться», — цитирует Лолиту «Московский комсомолец».
Ранее шоумен Андрей Малахов осудил тех, кто во время режима самоизоляции пользуется услугами пластических хирургов.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Лолита рассказала об обмане Цекало
— Лолита рассказала о поездке в Донбасс