25-летняя рэперша Чинна Роджерс могла умереть от передозировки наркотиков

<img src="//img.gazeta.ru/files3/93/13042093/girl-pic905-895x505-52483.jpg">

Рэперша и модель Chynna (Чинна Роджерс) могла скончаться из-за передозировки наркотиков, сообщило издание Vibe со ссылкой на собственный источник.

Семья эту версию смерти хип-хоп-артистки пока не комментирует, официальная причина гибели Чинны пока не названа.

В 14 лет Чинна начала карьеру модели и появлялась на подиуме в показах DKNY. В 15 она познакомилась с рэпером A$AP Yams и начала музыкальную карьеру. Сам A$AP Yams погиб от передозировки наркотиков в возрасте 26 лет в 2015 году.

У Чинны остались отец, два брата и сестра. Мать артистки скончалась в 2017 году.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Умерла 25-летняя рэперша Чинна Роджерс