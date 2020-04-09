Заболевшая коронавирусом звезда «Дома-2» стала донором плазмы

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Заболевшая коронавирусом звезда «Дома-2» Анастасия Киушкина вылечилась и стала донором плазмы, сообщает Telegram-канал Mash.

Киушкина стала седьмым в России донором плазмы, в которой есть антитела к коронавирусу. Сданных 650 мл плазмы хватит на двух тяжелобольных. «Восстанавливаться буду две недели, после снова буду готова к донорству. И точно сделаю это снова», — пообещала она.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 8 672 случая заражения коронавирусом нового типа, в мире — свыше 1,5 млн.

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