Певец Николаев признался, что переболел пневмонией
Певец Игорь Николаев рассказал, что выздоровел после перенесенной пневмонии, из-за которой ранее был госпитализирован в московскую больницу в Коммунарке с подозрением на коронавирус. Об этом артист написал на своей странице в Instagram.
Он отметил, что в настоящее время находится у себя дома.
«Хочу сказать всем, кто в такой же ситуации, — не надо бодриться и думать, что вы полностью здоровы и супермены, возвращайтесь в нормальную жизнь аккуратно и постепенно! Берегите себя!» — посоветовал Николаев.
Он также выразил благодарность врачам больницы в Коммунарке за их работу и внимание.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 8 672 случая заражения коронавирусом нового типа, в мире — свыше 1,5 млн.
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