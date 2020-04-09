Певец Николаев признался, что переболел пневмонией

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Певец Игорь Николаев рассказал, что выздоровел после перенесенной пневмонии, из-за которой ранее был госпитализирован в московскую больницу в Коммунарке с подозрением на коронавирус. Об этом артист написал на своей странице в Instagram.

Он отметил, что в настоящее время находится у себя дома.

«Хочу сказать всем, кто в такой же ситуации, — не надо бодриться и думать, что вы полностью здоровы и супермены, возвращайтесь в нормальную жизнь аккуратно и постепенно! Берегите себя!» — посоветовал Николаев.

Он также выразил благодарность врачам больницы в Коммунарке за их работу и внимание.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 8 672 случая заражения коронавирусом нового типа, в мире — свыше 1,5 млн.

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