Гендиректор Большого театра надеется на открытие в новом сезоне
При «оптимистичном сценарии» Большой театр вернется к работе в следующем сезоне, заявил генеральный директор театра Владимир Урин в интервью газете «Коммерсантъ».
В настоящее время все зависит от «даты Х», когда будут сняты ограничения, отметил Урин. Он добавил, что на данный момент даже ноябрьские гастроли театра в Японии находятся под вопросом.
При этом гендиректор театра опасается невозможности профинансировать гастроли даже после снятия ограничений из-за коронавируса. По его словам, день простоя обходится Большому театру в 9 млн рублей.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Фестиваль «Золотая маска» отменил спектакли из-за коронавируса
— Балет «Спящая красавица» набрал за сутки более 1,5 млн просмотров на YouTube
— Коронавирус добрался до театра: Большой и МХТ отменили спектакли