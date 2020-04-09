Гендиректор Большого театра надеется на открытие в новом сезоне

При «оптимистичном сценарии» Большой театр вернется к работе в следующем сезоне, заявил генеральный директор театра Владимир Урин в интервью газете «Коммерсантъ».

В настоящее время все зависит от «даты Х», когда будут сняты ограничения, отметил Урин. Он добавил, что на данный момент даже ноябрьские гастроли театра в Японии находятся под вопросом.

При этом гендиректор театра опасается невозможности профинансировать гастроли даже после снятия ограничений из-за коронавируса. По его словам, день простоя обходится Большому театру в 9 млн рублей.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Фестиваль «Золотая маска» отменил спектакли из-за коронавируса

— Балет «Спящая красавица» набрал за сутки более 1,5 млн просмотров на YouTube

— Коронавирус добрался до театра: Большой и МХТ отменили спектакли