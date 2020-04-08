В Мосгордуме высказались о состоянии госпитализированной Бабкиной
Глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов в беседе с РИА «Новости» рассказал о состоянии госпитализированной артистки Надежды Бабкиной.
По словам Герасимова, состояние по-прежнему стабильно. «Все пока на том же уровне... У нее двусторонняя пневмония, что само по себе сложно, коронавирус не подтвержден, но врачи, с учетом, что это сложная болезнь, очень внимательно относятся к ней», — пояснил он.
Герасимов также рассказал, что Надежда Бабкина получает всю необходимую медицинскую помощь, а искусственная кома, в которой она находится, — это «техническая» вещь.
О госпитализации Надежды Бабкиной с пневмонией стало известно 6 апреля.
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