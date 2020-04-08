Путин поздравил Тобольский музей-заповедник со 150-летием
Президент России Владимир Путин направил поздравление коллективу Тобольского государственного историко-архитектурного музея-заповедника.
Глава государства поздравил музей со 150-летним юбилеем, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. «У истоков создания музея стояли талантливые, неравнодушные, увлеченные люди, неутомимые подвижники, искренне любящие родной край, его историю и уникальную, самобытную культуру. Они многое сделали для развития музейной жизни в Сибири, внесли значимый вклад в дело общественного просвещения», — отметил он.
Путин подчеркнул, что нынешний коллектив бережет традиции предшественников, высоко держит профессиональную планку и радует гостей содержательной экспозицией.
Всего в музее 11 комплексов, в частности — Музей семьи императора Николая II.