Путин поздравил Тобольский музей-заповедник со 150-летием

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Президент России Владимир Путин направил поздравление коллективу Тобольского государственного историко-архитектурного музея-заповедника.

Глава государства поздравил музей со 150-летним юбилеем, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. «У истоков создания музея стояли талантливые, неравнодушные, увлеченные люди, неутомимые подвижники, искренне любящие родной край, его историю и уникальную, самобытную культуру. Они многое сделали для развития музейной жизни в Сибири, внесли значимый вклад в дело общественного просвещения», — отметил он.

Путин подчеркнул, что нынешний коллектив бережет традиции предшественников, высоко держит профессиональную планку и радует гостей содержательной экспозицией.

Всего в музее 11 комплексов, в частности — Музей семьи императора Николая II.