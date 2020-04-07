Ученые создали мелодию коронавируса

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Ученые из Массачусетского технологического института трансформировали новый коронавирус COVID-19 в мелодию, передает Vice.

При помощи алгоритма каждая аминокислота вируса зазвучала как нота из гаммы, а каждый белок — как инструмент. Получившаяся композиция длится около двух часов и воспроизведена на японском инструменте кото, колокольчиках и флейте.

«Нужно сделать альбом с другими вирусами», «Самая интересная вещь, что я слышал за последние годы», «Умиротворяющий хип-хоп», — пишут о композиции пользователи SoundCloud.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 7 497 случаев заражения коронавирусом нового типа, в мире — свыше 1,3 млн.

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