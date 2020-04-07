Эрмитаж предложил посмотреть на музейных котов онлайн

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В Эрмитаже на Восточном крыле Главного штаба установлена новая веб-камера, которая круглые сутки показывает Дворцовую площадь и Зимний дворец.

Теперь с ее помощью, цитирует The Art Newspaper представителей музея, можно наблюдать за жизнью эрмитажных котов. Коты периодически появляются перед камерой и идут по своим делам.

Эрмитаж — единственный в мире музей, в штате которого состоит команда котов. В музее ежегодно проходит День кота.

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