Земфира анонсировала выход первого за семь лет альбома

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Рок-певица Земфира опубликовала в Instagram свой портрет в маске и анонсировала выход первого за семь лет альбома.

По словам артистки, она находится дома и каждый день пытается «облечь свои мысли и чувства в песни». «Сейчас больше ничего сделать не могу. Хочу помогать старикам, хочу быть полезной. Такое время наступило — как в романах моего любимого Филипа Дика — неопределенное время», — отметила она, добавив, что новый альбом готов уже на две трети.

Также Земфира пообещала, что после выхода из режима самоизоляции, связанного с пандемией коронавируса, устроит концертный тур.

Предыдущий альбом Земфиры «Жить в твоей голове» вышел в 2013 году.

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