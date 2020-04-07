Избит первый солист «На-На» Валерий Юрин

<img src="//img.gazeta.ru/files3/804/12872804/RIAN_6085873.HR-pic905-895x505-90400.jpg">

Первого солиста поп-группы «На-На» Валерия Юрина избили в собственной квартире в Москве, сообщает Telegram-канал Mash.

Утверждается, что в дом к 53-летнему заслуженному артисту России пришли неизвестные и после ссоры ударили его по голове.

По данным издания, у Юрина диагностированы ушиб головы и сотрясение мозга. От госпитализации артист отказался, сейчас детали инцидента выясняет полиция.

Юрин был гитаристом в группе «Интеграл» Бари Алибасова с 1987 по 1990 год, после был солистом группы «На-на» под руководством Алибасова. С 1995 года развивает сольную певческую карьеру, с 2007 года играет в театре.