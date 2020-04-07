У Надежды Бабкиной нет коронавируса

У певицы Надежды Бабкиной не выявлен коронавирус. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ее представителя.

Уточняется, что она находится на лечении в стационаре с пневмонией.

«Коронавирус не обнаружен! Давайте вместе пожелаем ей здоровья и скорейшего выздоровления!» — сказал пресс-атташе театра «Русская песня» Александр Велор.

Ранее СМИ сообщали, что народную артистку РСФСР Надежду Бабкину вели в состояние медикаментозной комы из-за пневмонии.

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