Потап и Настя с Басковым споют россиянам из дома
Российские, украинские и европейские звезды споют вместе в рамках международного марафона «Звезды против короны. Музыка объединяет!».
Звезды дадут камерные концерты в эфире «Муз-ТВ» и расскажут, чем занимаются в самоизоляции. Россию в марафоне домашних концертов представят Полина Гагарина, Николай Басков, Григорий Лепс, Леонид Агутин, «Би-2», Валерия, Ольга Серябкина, Алсу, «На-На«и другие, Украину — Потап и Настя и группа «Время и Стекло». Также выступят немецкие коллективы Dschinghis Khan и Arabesque, иранец Arash – Иран, датчанин Томас Невергрин и другие.
Кто станет ведущим шоу, пока неизвестно. Марафон стартует 11 апреля в 15:15.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 7 497 случаев заражения коронавирусом нового типа, в мире — свыше 1,3 млн.
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