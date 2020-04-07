Джоан Роулинг отчитала коучей, унижающих людей во время самоизоляции

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Писательница Джоан Роулинг выступила против лайф-коучей, которые называют людей неудачниками, если они не развиваются во время самоизоляции.

Таких тренеров личного успеха она призвала остановиться в Twitter. «Люди встретились с вызовами, о которых вы понятия не имеете. Иногда преодоления таких трудностей более чем достаточно», — написала она.

Ранее Джоан Роулинг сообщила, что нашла у себя симптомы коронавируса, из-за пандемии которого страны мира сейчас объявили режим самоизоляции.

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