Игоря Николаева выписали после подозрения на COVID-2019

Игорь Николаев вернулся домой после госпитализации с подозрением на COVID-2019. Об этом артист сообщил в своем Instagram аккаунте.

«Я уже дома!», — написал он под фото с дочерью Вероникой на прогулке после концерта в Кремле.

Николаев поблагодарил всех, кто волновался за него во время госпитализации, и пожелал здоровья.

Ранее певец был доставлен в столичную больницу в Коммунарке с подозрением на коронавирус, диагноз не подтвердился.

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