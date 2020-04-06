Игоря Николаева выписали после подозрения на COVID-2019
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Игорь Николаев вернулся домой после госпитализации с подозрением на COVID-2019. Об этом артист сообщил в своем Instagram аккаунте.
«Я уже дома!», — написал он под фото с дочерью Вероникой на прогулке после концерта в Кремле.
Николаев поблагодарил всех, кто волновался за него во время госпитализации, и пожелал здоровья.
Ранее певец был доставлен в столичную больницу в Коммунарке с подозрением на коронавирус, диагноз не подтвердился.
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