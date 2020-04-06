Николай Цискаридзе не подтвердил наличие коронавируса у Надежды Бабкиной
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Российский артист балета Николай Цискаридзе, который 3 апреля вместе с Надеждой Бабкиной вел программу «Модный приговор», не подтвердил у нее наличие COVID-19, сообщает радиостанция «Говорит Москва».
«Когда мы виделись, она хорошо себя чувствовала и было все в порядке. Я после этого сдавал тест, и все было у меня в порядке», — сказал Цискаридзе.
Ранее СМИ сообщили, что Надежда Бабкина 1 апреля почувствовала себя плохо, а сегодня была госпитализирована в одну из инфекционных больниц Москвы, где врачи диагностировали у нее пневмонию и инфицирование коронавирусом.
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