Николай Цискаридзе не подтвердил наличие коронавируса у Надежды Бабкиной

<img src="//img.gazeta.ru/files3/743/11630743/upload-TASS_25049882-pic905-895x505-66437.jpg">

Российский артист балета Николай Цискаридзе, который 3 апреля вместе с Надеждой Бабкиной вел программу «Модный приговор», не подтвердил у нее наличие COVID-19, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

«Когда мы виделись, она хорошо себя чувствовала и было все в порядке. Я после этого сдавал тест, и все было у меня в порядке», — сказал Цискаридзе.

Ранее СМИ сообщили, что Надежда Бабкина 1 апреля почувствовала себя плохо, а сегодня была госпитализирована в одну из инфекционных больниц Москвы, где врачи диагностировали у нее пневмонию и инфицирование коронавирусом.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— У Надежды Бабкиной нашли коронавирус, пишут СМИ

— Число умерших от коронавируса приблизилось к 71 тысяче

— В России разработали схему лечения тяжелой формы коронавируса