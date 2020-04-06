Финал «Ходячих мертвецов» перенесен из-за коронавируса

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AMC не покажет финальную 16-ю серию 10-го сезона «Ходячих мертвецов», сообщается в официальном Twitter телеканала.

Из-за пандемии коронавируса не удалось завершить постпродакшн финала «Ходячих мертвецов», и текущий сезон завершится 15-м эпизодом.

Финал будет доступен в виде специального эпизода позже в 2020 году. С 5 апреля по 1 мая восемь эпизодов десятого сезона будут бесплатно доступны на сайте и в приложении канала.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.