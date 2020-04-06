Успенскую застыдили за отношение к дочери
Певицу Любовь Успенскую застыдили в сети за отношение к дочери Татьяне.
Артистка опубликовала в Instagram видеоролик о том, как стрижет собаку, однако фолловеры перевели тему разговора на дочь звезды. «Дочку тоже достригла и она сбежала, добралась до собак», «Мне кажется, что у Любушки уже от старости течет чердак», — делятся они в комментариях.
Ранее канал НТВ опубликовал видеозаписи, сделанные в доме, где живет Татьяна в США вместе с отцом. Можно увидеть, как девушка перелезает через забор, идет по двору на четвереньках. Также утверждалось, что Татьяна не может самостоятельно поддерживать чистоту в своей комнате и якобы употребляет запрещенные вещества.
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