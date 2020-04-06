Родители Фриске зарегистрировали фонд имени певицы
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Семья Жанны Фриске создала благотворительный фонд имени покойной певицы, сообщает Telegram-канал Mash.
Утверждается, что еще в феврале родители певицы и продюсер Алексей Холопцев зарегистрировали организацию «Жанна Фриске — я рядом!» и планируют собирать деньги на помощь детям-сиротам. Холопцев уже создавал одноименный фонд, но без формальной регистрации.
Ранее благотворительный фонд «Русфонд» судился с семьей Фриске из-за того, что собранные на лечение артистки от рака и не потраченные деньги не были возвращены в организацию после ее смерти.
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