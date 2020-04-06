Звезда «Челюстей» Ли Фьерро скончалась после заражения коронавирусом

Актриса Ли Фьерро скончалась на 92-м году жизни из-за осложнений, вызванных коронавирусом, сообщает Deadline.

Фьерро умерла в доме престарелых, где жила в последние годы. До этого преподавала актерское мастерство.

Актриса сыграла одну из заметных ролей в легендарном хоррор-фильме Стивена Спилберга «Челюсти». В картине об акуле-убийце актриса исполнила роль миссис Кинтнер — матери первой жертвы акулы. Также Фьерро сыграла в фильме «Челюсти 4».

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