Игоря Николаева выпишут после подозрения на коронавирус

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Эстрадного исполнителя Игоря Николаева выписывают из медицинского центра в Коммунарке, где содержатся пациенты с коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Николаев госпитализирован 26 марта с пневмонией. Результаты анализов на коронавирус оказались отрицательными. Врачи лечили артиста от долевой пневмонии.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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