«Поле чудес» заменило зрителей в зале на желтые улыбающиеся шарики

В интернете появился выпуск программы «Поле чудес», где вместо зрителей в зале находятся желтые шарики со смайликами.

Тем не менее, осталось звуковое сопровождение с аплодисментами.

Отмечается, что зрителей заменили из-за коронавируса.