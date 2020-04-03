Дима Билан обратился к Анастасии Заворотнюк

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Поп-исполнитель Дима Билан поздравил с днем рождения актрису Анастасию Заворотнюк, которой сегодня исполняется 49 лет.

Он обратился к звезде «Моей прекрасной няни» в Instagram. «Дай вам бог сил и здоровья», — написал он под праздничным постом, опубликованным семьей Заворотнюк.

Тревожные новости о здоровье Анастасии Заворотнюк и возможном диагнозе «рак мозга» стали появляться в прессе в августе 2019 года. Семья актрисы ее диагноз не раскрывает, давая понять лишь, что Заворотнюк борется с тяжелой болезнью.

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