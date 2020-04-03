У дочери Охлобыстина нашли коронавирус
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У 22-летней дочери Ивана Охлобыстина Анфисы обнаружили коронавирус, передает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник.
По словам Анфисы, она могла контактировать с инфицированным человеком. Врачи не стали госпитализировать девушку, так как она не попадает в группу риска.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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