Опубликован первый трейлер сиквела зомби-хоррора «Поезд в Пусан»
Режиссер Ен Сан Хо представил трейлер продолжения южнокорейского зомби-хоррора «Поезд в Пусан».
Сиквел называется «Полуостров», главным врагом людей в нем снова стали быстрые зомби. Действие фильма разворачивается через несколько лет после первого фильма в разрушенной Корее.
Премьера фильма «Полуостров» в России состоится 6 августа 2020 года.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Рокки по-азиатски? Сталлоне переснимет корейский гангстерский боевик
— Зомби-хоррор «Поезд в Пусан» получит голливудский ремейк