Опубликован первый трейлер сиквела зомби-хоррора «Поезд в Пусан»

Режиссер Ен Сан Хо представил трейлер продолжения южнокорейского зомби-хоррора «Поезд в Пусан».

Сиквел называется «Полуостров», главным врагом людей в нем снова стали быстрые зомби. Действие фильма разворачивается через несколько лет после первого фильма в разрушенной Корее.

Премьера фильма «Полуостров» в России состоится 6 августа 2020 года.

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